Cote d'Ivoire: Promotion du genre - Le directeur de l'Ens Offre des cours d'anglais intensifs au réseau « Wimn »

« L'objectif est de présenter la mission de Wimn au directeur de l'Ens », a expliqué la présidente Mme Oumou Dosso. Qui a saisi l'opportunité pour définir les missions de son réseau. « Wimn session Côte d'Ivoire a pour mission d'amplifier toutes les actions qui seront faites en faveur des femmes, en vue de les valoriser.

Plus d'une vingtaine de journalistes de la section ivoirienne de Women In Media Network (Wimn) va bientôt bénéficier des séances de cours d'anglais intensif gratuitement. Et ce, grâce à un partenariat tissé avec l'Ecole normale supérieur(Ens).

L'information a été annoncée mercredi 14 mars à Abidjan Cocody, par le Pr Sidibé Valy, directeur de l'Ens, lors d'une visite de travail des membres de la ladite association à l'école.

« L'objectif est de présenter la mission de Wimn au directeur de l'Ens », a expliqué la présidente Mme Oumou Dosso. Qui a saisi l'opportunité pour définir les missions de son réseau. « Wimn session Côte d'Ivoire a pour mission d'amplifier toutes les actions qui seront faites en faveur des femmes, en vue de les valoriser. Ce réseau a une renommée internationale qui rassemble un pool de femmes très connues dans les pays anglophones. Nous essayons de positionner wimn en Côte d'Ivoire», a précisé Mme Dosso.

« On avait déjà entamé votre travail ici sans être dans Wimn à l'Ens », a quant à lui expliqué le professeur Valy. Le premier responsable de l'Ens relève qu'il ne ménage aucun effort pour faire la promotion du genre, au Cames, l'instance suprême qui valide diplômes à l'université. « J'ai tous mes pieds avec vous », a déclaré le directeur pour marquer son implication et son adhésion à la mission de réseau Wimn.

Pour terminer le directeur de l'Ens a offert des présents à toutes les journalistes de Wimn.

Women in media network » est une initiative de la Fondation Graça Machel Trust. Son objectif, faire la promotion des femmes et des enfants par le biais des supports de presse.

Faut-il le rappeler, Graça Simbine, plus connue sous le nom de Graça Machel, est une personnalité politique mozambicaine, née le 17 octobre 1945 à Incadine dans la province de Gaza.

Après la mort de son mari, Samora Machel, elle se consacre à des causes humanitaires et se fait l'avocate des droits des femmes et des enfants. En 1998, elle épouse en secondes noces le Président de la République d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, dont elle partage la vie jusqu'à sa disparition en 2013.