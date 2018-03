Cote d'Ivoire: Innovation - La standard chartered Bank lance sa première banque digitale

Il a en outre indiqué que cette innovation présente plusieurs avantages. Entre autres, l'inclusion financière, l'accélération des transactions et l'accélération de ce type de solution.

Promouvoir l'offre numérique, améliorer la culture financière et l'accessibilité aux services financiers en Côte d'Ivoire. Tels sont les objectifs de la banque digitale initié par la standard chatered bank dont le lancement officiel a eu lieu hier, à l'hôtel Sofitel Ivoire. Cette cérémonie qui avait pour invité d'honneur Bruno Nabagné Koné, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la poste, a réuni plusieurs chefs d'entreprises, clients et cadres ainsi que la légende sportive Didier Drogba, ambassadeur de la banque digitale. Se réjouissant de cette initiative, Koné Bruno a félicité les responsables de cet établissement bancaire pour cette évolution réalisée dans le domaine numérique.

« Je suis fier de voir les progrès réalisés (... ) avec les paiements mobiles, nous assistons à ce saut vers la banque digitale en utilisant des réseaux pour avoir des prestations classiques ». Il a en outre indiqué que cette innovation présente plusieurs avantages. Entre autres, l'inclusion financière, l'accélération des transactions et l'accélération de ce type de solution. Pour Isaac Folly, Directeur général de standard chartered Bank, les clients peuvent exécuter toutes leurs activités bancaires depuis leur mobile en commençant par ouvrir leur compte en moins de 15 mn.

Il a par ailleurs, souligné que le choix de la Côte d'Ivoire pour cette phase pilote n'est pas fortuite au regard de sa performance économique et les efforts accomplis par le gouvernement dans le cadre de la digitalisation. Jaydeep Gupta, Directeur régional Afrique et Moyen-orient des services bancaires a pour sa part déclaré que cette banque digitale a été développé en pensant au client. « Nous avons pris en considération leur commentaire et suggestion à chaque étape du processus de conception » laisse-t-il entendre. Didier Drogba, ambassadeur de la banque digitale a partagé son expérience quant à la facilité d'ouverture d'un compte en utilisant son téléphone portable. Présent dans 63 pays et territoires avec plus de 1000 agences et environ 3000 guichets automatiques, la standard chartered Bank est un groupe bancaire international.