Cote d'Ivoire: Commerce en ligne - Le gouvernement veut sécuriser les transactions électroniques

Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba, a fait, le mercredi 14 mars 2018, une déclaration relative à la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée ce 15 mars.

Que deviennent les données que les consommateurs partagent en ligne ? Ces informations sont-elles suffisamment protégées ? Les produits mis en vente en ligne sont-ils conformes aux normes en vigueur ? Les paiements effectués via internet sont-ils sécurisés ? Existe-t-il des modalités de réclamation clairement formulées et connues du consommateur avant la conclusion de l'achat ? Ce sont là autant de préoccupations qui, au dire de Souleymane Diarrassouba, tiennent à cœur au gouvernement et pour lesquelles il urge de trouver des réponses adéquates.

Dans le message relatif à la Journée mondiale des droits des consommateurs (Jmdc) de ce jeudi 15 mars, lu devant les dirigeants des groupements de consommateurs, à la Rotonde des arts au Plateau, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme a appelé à la mise en œuvre de stratégies visant à sécuriser les marchés digitaux. « Le thème de cette année : " Rendre les marchés digitaux plus justes pour les consommateurs", s'inscrit parfaitement dans la recherche de solutions aux différentes préoccupations citées plus haut », a indiqué le ministre.

Le sujet est d'autant plus important que le gouvernement « s'est résolument engagé, sous la houlette du Président Alassane Ouattara, à protéger davantage les consommateurs à travers la loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques et celle n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation ».

Pour mener à bien sa politique de contrôle en la matière, l'État de Côte d'Ivoire a donc mis en place un dispositif approprié pour encadrer le commerce électronique et protéger les droits des consommateurs. « Nous devons nous montrer particulièrement prudents, vu la capacité des fournisseurs à cibler certains publics tels que les enfants ou d'autres groupes susceptibles d'être trompés pour une raison ou une autre », a, par ailleurs, averti le ministre en charge du Commerce.

Souleymane Diarrassouba a profité de la rencontre pour lancer officiellement la Semaine des droits du consommateur qui a lieu du 12 au 18 mars. L'événement s'inscrit dans le cadre de la Jmdc. Il a pour thème: « Ce sont vos droits, exigez-les ! » et est piloté par le Conseil national de la lutte contre la vie chère (Cnlvc).