Afrique: Le club efficience remet 30 bourses d'excellence à des étudiants méritants issus de milieux défavorisés

communiqué de presse

Le Club Efficience, organisation ayant vocation à promouvoir les talents de la diaspora africaine en France et en Europe, a octroyé 30 bourses à des étudiants méritants issus de milieux défavorisés, sur proposition de différentes associations étudiantes de grandes écoles françaises (ESSEC, Ecole Centrale Paris, Ecole Polytechnique, Sciences Po). La cérémonie s’est déroulée hier soir dans la salle de projection du site Eiffel de Canal+, partenaire du programme.

Plusieurs personnalités étaient présentes à la cérémonie dont Jules Armand Aniambossou, coordinateur du Conseil présidentiel pour l’Afrique, Marie Lebec, députée La République En Marche, Jacques Du Puy, président de Canal+ International, Jean-Christophe Ramos, directeur général des Affaires Corporate de Canal+ International ainsi que Richard Nouni, directeur général de CFAO Technologies.

Le Club Efficience attribue chaque année une trentaine de bourses (d’un montant variant entre 500 et 5 000 euros) à des étudiants en se basant sur le mérite (parcours scolaire, résultats et assiduité) et les revenus du foyer fiscal et familial.

« Le Club Efficience est très fier de pouvoir contribuer avec ses partenaires Canal + et CFAO Technologies à l’ascenseur social, a déclaré Elie Nkamgueu, président du Club Efficience, Ces étudiants issus de la diaspora vont pouvoir bénéficier d’une bourse les aidant pendant une période cruciale de leur vie. Pour le Club Efficience, offrir à chacun la chance de réussir sur le plan professionnel et personnel est essentiel. »

« Cette bourse est un coup de pouce important pour mes études, explique Jordan Eustache, étudiant à Sciences Po, Plus tard, j’espère pouvoir aider et rendre service à mon tour au sein du Club Efficience, dont l’engagement depuis plusieurs années avec les associations de Sciences Po est très apprécié des étudiants. »

A propos du Club Efficience

Le Club Efficience, hub économique et social pour les 54 pays d’Afrique, est le 1er réseau économique panafricain de France et d'Europe. Sa diaspora économique est installée en France, Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie, Espagne, Luxembourg et Portugal.



Le Club Efficience compte plus de 700 membres, 500 personnalités du Gotha Noir d'Europe, 15 000 sympathisants, 100 000 amis sur les réseaux sociaux regroupant des cadres, des chefs d’entreprises et leaders d’opinion issus de la diaspora afro-française. Ses actions consistent à mettre en lumière les réussites trop souvent méconnues de cette diaspora, créer un réseau de l’élite issue de la diversité, inciter les jeunes à emprunter les filières des écoles d’excellence, promouvoir l’insertion en entreprise et inciter à la création d’entreprise.



Le Club Efficience prépare le lancement de l’Efficience Africa Fund, un programme d’investissement mobilisant l’épargne de la diaspora afro-française pour l’investir dans les petites et moyennes entreprises du continent africain. Efficience Africa Fund 1 sera le premier véhicule d’investissement d’un programme d’investissement doté à terme de 50 millions d’euros

Club Efficience

Christian Kabala

Directeur développement France

ckabala@club-efficience.com

+33 6 01 17 44 32

35°Nord - Agence de relations presse

Léonard Lifar

ll@35nord.com

+33 1 81 80 37 36