Angola: Plan intégré de lutte contre la pauvreté en discussion

Uíge — La nécessité de donner un nouvel élan dans le paradigme de l'action sociale, intégrée dans les aspects politiques et économiques afin de prédire les risques pour la protection sociale des populations les plus vulnérables et l'inclusion participative, a été soulignée jeudi, dans cette ville, par le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique, Mme Catarina Pedro Domingos.

Intervenant à la cérémonie d'ouverture du séminaire d'orientation méthodologique pour le fonctionnement du plan intégré de développement local et lutte contre la pauvreté (PIDLCP), la responsable a considéré le plan comme décisif dans le cadre du programme de l'organisation et mobilisation autour des causes et engagements visant le bien-être des populations vulnérables.

"L'expérience montre qu'aucun projet isolé n'est capable de briser le cycle de la pauvreté, bien qu'il contribue directement à améliorer les conditions de vie des populations", a déclaré la gouvernante.

Le séminaire méthodologique d'orientation du plan intégré de développement local et lutte contre la pauvreté (PIDLCP), se clôture le même jour, et est destiné aux membres du gouvernorat provincial de Uige, administrateurs municipaux et ONG, sous l'égide du ministère de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme.

Dirigée par le Secrétaire d'Etat à l'Action Sociale, Lúcio do Amaral, cette rencontre portera sur le programme de Municipalisation de l'Action Sociale, les mécanismes et les procédures de mise en œuvre du plan intégré de développement local pour lutter contre la pauvreté.