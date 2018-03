Angola: Le pays participe au forum de Crans Montana

Luanda — L'Angola participe depuis ce jeudi, dans la ville de Dakhla, au Royaume du Maroc, au cinquième Forum de Crans Montana sur l'Afrique et la coopération Sud-Sud.

La délégation angolaise au forum est conduite par le secrétaire d'État au Commerce, Amadeu Leitão Nunes.

Le forum se déroule sous la devise «Améliorer la gouvernance et les conditions de vie des populations» et est parrainé par le Roi du Maroc, Mohammed VI.

La réunion vise à créer des opportunités pour les représentants du continent africain et d'autres continents afin de renforcer la solidarité pour le développement économique, social et environnemental du continent, ainsi que les relations de coopération et les partenariats avec d'autres pays, en particulier la coopération du Sud Sud.

Durant son séjour sur le territoire marocain, le secrétaire d'Etat au Commerce établira des contacts avec les organismes homologues du commerce et investissement de ce pays et avec les entités participant à l'événement afin de promouvoir les opportunités du marché angolais dans le domaine du commerce et investissement, dans le contexte de la diplomatie économique et commerciale.

Le Forum de Crans Montana est une organisation non gouvernementale internationale créée en 1986 et reconnue mondialement pour son engagement à favoriser la coopération internationale et la croissance globale en concevant des politiques conduisant à un haut niveau de stabilité, d'équité et de sécurité dans le monde.