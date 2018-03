Ile Maurice: Planet Earth Institute - Des bureaux vides à Ébène

À la réception, une employée, qui depuis son bureau contrôle les entrées et les sorties, arbore le sourire. Nous lui demandons si nous pouvons parler à un responsable du PEI. Cordialement, elle nous demande de patienter dans le petit salon aménagé, en attendant qu'elle trouve quelqu'un pour nous recevoir. Elle soulève le combiné téléphonique et au bout du fil, on l'entend discuter avec quelqu'une sur notre présence et l'objet de notre visite. Elle nous demande notre nom.

Que devient le Planet Earth Institute (PEI) Mauritius ? Cette organisation non-gouvernementale, basée à Londres, soutient les institutions d'enseignement supérieur engagées dans l'avancement de projets scientifiques. Au premier étage du Maeva Tower, à Ébène, l'adresse commune que partagent le PEI et l'Alvaro Sobrinho Africa Ltd (ASA), les employés se font rares.

