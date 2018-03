Cote d'Ivoire: Coopération culturelle ivoiro-japonaise - Les anciens boursiers incités à agir davantage

L'idée d'une tournée des écoles en vue de présenter le Japon et sa culture aux élèves et étudiants fait partie des initiatives pour lesquelles Hiroshi Kawamura a souligné l'engagement de son institution.

Douha N'Guessan Yves-Roland, étudiant en master 2 à l'Etic (École technique informatique et commerciale), travaillera dans le domaine informatique sur le thème: « Internet of Things (IOT) Security: Comment se protéger de potentielles intrusions et des interférences qui peuvent compromettre la sécurité des données personnelles et de la sécurité publique ».

Abdoulaye Touré, l'un des boursiers, étudiant en Master à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody y fera des recherches sur le thème « Inclusion financière et croissance économique : le rôle des marchés financiers, particularité et évaluation d'un modèle de seuil ».

