Cote d'Ivoire: Au MASA 2018, Alibeta fait découvrir sa musique éclectique et partage son engagement

"Depuis que je suis là, je ne cesse de rencontrer des musiciens des Comores, du Maroc, etc., chaque fois l'occasion se présente de discuter avec eux de cette question artistique sur l'apport de l'art et de la culture dans la libération de nos peuples", déclare l'artiste sénégalais.

Le chanteur-musicien sénégalais Saliou Wa Guedoum Sarr alias "Alibéta", qui s'est produit mardi et mercredi à Abidjan sur la scène du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (MASA), a partagé avec le public sa musique éclectique composée de diverses sonorités qui donnent une dimension plus marqués à ses "idées engagées".

