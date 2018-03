Seychelles: Un groupe sur Facebook lance son propre site internet rempli de recettes de cuisine des Seychelles

"C'est super excitant de pouvoir poster mon plat et obtenir l'opinion et les suggestions des autres. Je pense que si vous détestez cuisiner en étant juste dans le groupe, vous voudriez vraiment essayer de cuisiner quelque chose ", a-t-elle dit.

Comparé au groupe Facebook, qui présente des photos de repas préparés à la maison par des amateurs et des cuisiniers professionnels, le site est une collection des meilleurs articles de Facebook. Avec la permission des membres, on a également ajouté les recettes qui incluent la cuisine créole traditionnelle et internationale.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.