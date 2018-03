Sénégal: Crash aérien de Missirah - Le bilan s'alourdit à 8 morts, les 12 blessés évacués sur Dakar

Le bilan du crash aérien de l'hélicoptère de l'Armée nationale s'est alourdit. Deux autres rescapés ont allongé la liste initiale des six morts. Les blessés qui étaient admis à l'hôpital Ibrahima Niass de Kaolack ont été évacués à l'hôpital Principal de Dakar pour des soins intensifs.

24 heures après le crash de l'hélicoptère de l'Armée de type MI-17 immatriculé WHTA et ralliant Ziguinchor-Dakar, dans le cadre d'une mission sociale dans la zone des mangroves de la commune de Missirah, département de Foundiougne, le bilan des victimes s'est alourdit.

De six au moment de l'arrivée des secours sur le terrain de l'accident, on est passé à huit morts, deux autres passagers ayant succombé à leurs blessures, dont l'un au cours de l'évacuation au Centre hospitalier de Kaolack et le second sur place.

Les douze autres rescapés ont été ré-évacués à l'hôpital Principal de Dakar pour une prise en charge conséquente dans cette structure de santé des Armées. Des informations livrées dans la matinée d'hier par le directeur de l'Hôpital régional, Saliou Tall.

Ce dernier qui faisait face à la presse au lendemain de cet accident aérien dans la zone du delta du Saloum a magnifié la forte mobilisation des forces de défense et de sécurité sous la houlette du commandant de la zone militaire n°3.

« Dès l'annonce de la nouvelle, vers 19 heures, tout a été mis en place pour assurer la prise en charge des quatorze blessés, dont malheureusement deux n'ont pas survécu, allongeant la liste des morts à huit.

Pour les douze autres rescapés, avec les éléments du Samu national et du Groupement national des sapeurs-pompiers, tout a été mis en œuvre pour leur évacuation sanitaire à l'hôpital Principal de Dakar », a précisé le directeur de la structure hospitalière. M. Tall a salué le dévouement de tous les travailleurs du Chrein qui se sont mobilisés depuis plus de 24 heures pour prodiguer les soins d'urgences aux blessés.

Le ministre des Forces armées s'est rendu, en fin de matinée, dans la zone du crash en compagnie d'une forte délégation de son département. Il retrouvera sur place le sous-préfet de Toubacouta et le maire de la localité qui se sont investis, depuis hier, pour secourir les victimes.

L'hélicoptère de l'armée qui ralliait Dakar-Ziguinchor dans le cadre d'une mission sociale (transport de la dépouille du frère de l'ancien ministre Robert Sagna) avait à son bord vingt personnes, dont quatre membres d'équipage et seize passagers.

AUGUSTIN TINE AU CHEVET DES RESCAPÉS À L'HÔPITAL PRINCIPAL...

Le ministre des Forces armées, Augustin Tine, était, hier, à l'hôpital Principal de Dakar pour s'enquérir de l'état des rescapés du crash de l'appareil MI 17 de l'armée de l'air.

Les rescapés du crash de l'hélico de l'armée bénéficient d'une bonne prise en charge. C'est le constat fait, hier, par le ministre des Forces armées.

Augustin Tine s'est rendu à l'hôpital Principal de Dakar au chevet des blessés. Sur place, il a échangé avec quelques rescapés et réconforté les familles. « Nous avons constaté que la prise en charge est excellente. Tous les chirurgiens sont à pied d'œuvre pour des examens complémentaires.

Et tous ceux qui devront être opérés le seront. Nous avons aussi rencontré certains malades qui étaient bien conscients et qui ont échangé avec nous », s'est félicité le ministre des Forces armées.

Augustin Tine a fait ce déplacement avec son collègue de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, du président du Haut dialogue des territoires (Hcdt) par ailleurs responsable politique à Ziguinchor, Benoît Sambou.

Plusieurs autorités de l'Armée, de la Police et de la Gendarmerie ont également pris part à cette visite. « Nous avons rencontré des blessés qui ont le moral bon », a insisté le ministre, soutenant que les services de l'Etat sont mobilisés pour déterminer les causes de l'accident.

« Le Chef de l'Etat a ordonné la mise en place d'une commission d'enquête. C'est cette commission qui édifiera l'opinion sur les vraies causes du drame », a assuré M. Tine.

Il a toutefois rappelé que l'appareil MI 17 qui s'est écrasé « était en bon état » au moment du décollage et que, dans un avenir proche, les conclusions de l'enquête vont donner les raisons du crash.

« Nos hélicoptères sont en très bon état. Ils sont entretenus régulièrement. Nous vous dirons exactement les raisons pour lesquelles il y a eu l'accident », a-t-il précisé. Le bilan du crash de l'hélicoptère MI 17 de l'armée de l'air, qui s'est produit mercredi soir, près de Missirah, s'est alourdi, passant de six à huit morts.

Aussitôt informé, le Président de la République a présenté ses condoléances ainsi que celles de la Nation aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Macky Sall a surtout ordonné la mise en place d'une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.

... MAGNIFIE LA MOBILISATION DES POPULATIONS DE MISSIRAH

Accompagné de son collègue de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a effectué le déplacement, hier, à Missirah, sur les lieux du crash de l'hélicoptère MI 17 de l'armée sénégalaise de retour d'une mission sociale à Ziguinchor.

Le ministre des Forces armées et sa délégation, à bord de vedettes, ont pu constater de visu les dégâts causés par l'accident. D'ailleurs, l'attitude citoyenne des pêcheurs qui étaient dans les parages au moment du drame est à saluer, a fait savoir M. Sambou, le principal du collège de Missirah.

Il a indiqué qu'au moment de l'accident, la plupart des habitants du village était en train de suivre le match Fc Barcelone-Chelsea à la télévision et que seules quelques personnes auraient aperçu l'appareil qui était, dans un premier temps, en difficulté avant de tomber dans les bolongs.

« Cet écosystème a d'ailleurs amorti la chute de l'appareil. C'est par la suite que les secours se sont organisés avec l'appui des agents du Parc du delta du Saloum ainsi que le soutien logistique du Centre de pêche », a souligné M. Sambou.

Un sentiment de frayeur, a ajouté notre interlocuteur, « se lisait sur les visages des populations qui ne savaient pas, au départ, le type d'appareil qui a craché avant qu'elles ne se rendent compte de l'évidence et l'urgence de secourir les passagers en détresse ».

Dans cette dynamique, un des pêcheurs secouristes a évoqué les difficultés pour accéder à l'appareil avant qu'ils ne se résout à aller chercher de quoi se frayer un passage.

« Ce qui a facilité l'intervention des forces de sécurité, dont les éléments du Centre d'entrainement tactique de Toubacouta arrivés sur les lieux quelques minutes après », a dit le principal du collège de Missirah.

Le ministre des Forces armées et son collègue de la Santé ont justement magnifié la promptitude et la mobilisation des populations. Ils ont aussi salué la réactivité des autorités administratives et locales du département de Foundiougne.