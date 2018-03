Cote d'Ivoire: Nommé à la DTN - Tizié de retour pour «donner du goût au métier de gardien»

L'ex-gardien de but des Eléphants, Jean Jacques Tizié, est de retour en Côte d'Ivoire après des années passées en Tunisie.

Dans une interview publiée le mardi 14 mars 2018 par la Fédération ivoirienne de football (Fif), Tizié déroule un plan pour contribuer à la formation des gardiens en vue des futures échéances.

« Je confirme effectivement ma présence en Côte d'Ivoire. Il fallait que je vienne. J'ai discuté avec le vice-Président Sory Diabaté qui m'a présenté un projet.

Il m'a demandé de mettre en place ce projet sur la formation des gardiens de but en Côte d'Ivoire et l'organisation du secteur des gardiens de but. C'est un vaste domaine. Cela m'a vraiment intéressé », déclare-t-il.

Comment pourra-t-il arriver à ses fins ? Jean Jacques Tizié estime qu'il faut mettre en place un plan de travail qui comporte 3 axes : l'initiation, la préformation et la formation. « On va essayer de motiver ces jeunes depuis le bas âge afin qu'ils embrassent la carrière de gardiens de but.

Notre cible touchera déjà la préformation, parce que c'est la catégorie où on peut donner une base tactique, technique et physique. C'est vraiment cette catégorie qu'on pourra suivre jusqu'à ce que le jeune devienne mature », explique l'ex-portier.

Ce plan de travail, Tizié pense le mettre en œuvre d'ici à « 2021 » pour sortir quelques gardiens de but ayant une base. En attendant, il souhaite une organisation au niveau des entraineurs nationaux pour travailler en équipe. Mais aussi demande à être « en possession de matériel vraiment spécifique pour les gardiens de but ».

Jean Jacques Tizié a été nommé par la Fif en qualité de formateur des gardiens de but au niveau de la Direction Technique Nationale (Dtn).