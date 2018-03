Cote d'Ivoire: Après les enlèvements d'enfants - Sidiki Diakité remobilise ses troupes

Après les récents évènements sociaux et sécuritaires enregistrés ces dernières semaines à Abidjan et à l'intérieur du pays, Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a rencontré l'ensemble des forces de sécurité afin de les remobiliser. C'était le mercredi 14 mars 2018, à l'Ecole de Police, à Abidjan-Cocody.

Il a exhorté ses hommes au professionnalisme, à la probité, à la loyauté et plus d'engagement dans l'exécution des missions. Mais avant, il a déploré les récents cas d'incivisme et les attaques contre les symboles de l'État observé ces dernières semaines dans certaines localités.

« Nous n'accepterons plus que l'on s'en prenne aux représentants de l'État et aux forces de sécurité », a-t-il mis en garde.

Avant de rassurer les agents de police de son engagement, de celui du Président de la République et du gouvernement à faire en sorte que les services du ministère soient suffisamment dotés en équipement et infrastructures.

Mais aussi en matériel nécessaire pour le maintien de l'ordre, afin de garantir la sécurité des familles et de leurs biens.

Il faut rappeler que cette rencontre d'échanges a eu lieu en présence du directeur général de la police nationale, les directeurs généraux adjoints et centraux, le préfet de police, les chefs de services, les différents commandants d'unités et d'intervention, qui ont adhéré à cette remobilisation des forces de sécurité.