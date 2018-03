Afrique: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger ultra déterminé

Selon nos confrères de l'APS, 40.000 billets seront mis en vente à partir de ce jeudi au stade du 5 juillet (Alger) qui va abriter le match MC Alger-MFM FC (Nigeria), pour le compte des seizièmes de finale retour de la Ligue des champions de football. Ceci prouve que le Mouloudia compte sur l'appui de ses supporters pour arracher la qualification pour le prochain tour.

Mettre trois buts au leader, puis humilier le dauphin en lui plantant quatre banderilles, c'est la preuve que le Mouloudia d'Alger réalise une excellente deuxième partie de la saison et confirme qu'il est la meilleure équipe cette saison en Algérie. Mais sur le plan continental, le MC Alger devrait passer l'obstacle MFM FC pour rejoindre la phase des poules de la Ligue des Champions. Au match aller disputé à Lagos, le MCA s'est incliné sur le score de 2 à 1.

« Il est vrai qu'un seul but nous suffit pour se qualifier, mais il ne faut pas voir les choses sous cet angle, car l'adversaire ne nous fera pas de cadeau. On doit donc oublier ce match aller et essayer de jouer comme à notre habitude pour se qualifier au prochain tour, a confié le défenseur Ayoub Azzi, dans des propos relayés par lebuteur. On ne craint aucune équipe, mais si on veut gagner ce match, on doit respecter l'adversaire quel que soit son rang. Ce qui nous intéresse le plus c'est notre forme que celle de l'adversaire. Le fait d'avoir marqué un but en dehors de nos bases est certes un avantage, seulement il sera mieux pour nous d'oublier ce match aller et jouer comme nous avons l'habitude de le faire pour assurer le succès et la qualification en phase de poules qui est l'un de nos objectifs, a ajouté l'arrière garde du Mouloudia. La qualification ne pourra nous échapper sur notre terrain et devant nos supporters, qui seront nombreux à nous soutenir, comme à leur habitude. »

La rencontre prévue samedi sera officiée par le Tunisien Youssef Essrayri qui sera secondé par ses compatriotes, Yemen Malloulchi et Khalil Hassani