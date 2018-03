Afrique: CAF Ligue des Champions - MCA/ Casoni - « On passera à la phase des poules »

Pour le compte des seizièmes de finale retour de la Ligue des champions, le MC Alger sera face au MFM FC (Nigeria), ce samedi. Auréolés par leur large et spectaculaire succès en championnat face au dauphin, les Algérois mettront de côté, momentanément, la compétition nationale et comptent mettre à profit cette euphorie et surtout leur efficacité du moment pour aller chercher leur billet pour la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique.

«Ces résultats s'inscrivent dans la continuité de notre travail et ils nous ont permis de nous mettre davantage en confiance, a confié Bernard Casoni, l'entraineur des Rouge et Noir d'Alger. Maintenant nous avons oublié notre dernier match de championnat et il faut nous préparer pour la rencontre de la Ligue des champions, car la qualification est loin d'être assurée et le FC MFM ne viendra pas en touriste.»

Bien que battus au match aller à Lagos (2-1), le MCA et avec sa grinta du moment ne devrait pas avoir trop de mal à passer le cap de la phase éliminatoire. «Contrairement au match aller que nous avons joué face au FC MFM, j'ai maintenant une bonne idée sur notre adversaire. Pour ce qui est de la différence entre les deux équipes, je ne peux faire de comparaison car les matchs ne se ressemblent pas et seule la réalité du terrain tranche. On doit entamer le match du samedi avec la même volonté que la rencontre qu'on a gagnée face au MCO et si on réussit à réaliser la même rencontre je peux vous dire que la qualification ne pourra nous échapper et on passera à la phase des poules, » a ajouté le technicien français.

Un succès qui reste dans les cordes du Mouloudia, qui aura l'avantage du terrain et du public, mais surtout l'efficacité de sa ligne offensive, qui promet de cracher le feu.