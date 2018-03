Angola: Le Président de la République recommande le relevé des besoins des Ecoles du pays

Dundo (Angola) — Le Président de la République, João Lourenço, a recommandé l'élaboration d'un relevé des besoins des Ecoles, dans toutes les municipalités du pays, en vue de résoudre la problématique des enfants hors du système d'enseignement.

La présentation des projets pour la construction et équipement des écoles, et leur prévision budgétaire ont également été recommandées par João Lourenço, ajoute un communiqué de presse rendu public en marge de la réunion de la Commission Economique du Conseil des Ministres présidée par le Chef de l'Etat angolais, jeudi, à Dondo, dans province de Lunda Norte (nord-est). Ces projets doivent être mis en œuvre, de préférence, par des entrepreneurs nationaux et ceux-ci devront utiliser des ressources matérielles locales, précise le communiqué.

Rappelons que le 1er février dernier, dans un discours prononcé à Moçâmedes, principale ville de la province de Namibe (littoral-sud), à l'occasion de la rentrée scolaire, João Lourenço avait promis, publiquement, d'augmenter les montants du budget général de l'Etat de l'année 2018 alloués aux secteurs de l'Education et de la Santé. Le président a pris cette décision du fait que près de deux millions d'enfants risquaient de ne pas prendre le chemin de l'école, et qu'il y avait également nécessité de recruter environ 13.000 enseignants. Pour l'Année scolaire actuelle, plus de 10 millions d'élèves ont été inscrits dans divers sous-systèmes d'enseignement. La réunion de la Commission Economique du Conseil des Ministres a analysé une série de dossiers, dont celui qui décrit la situation des projets d'investissement public dans les provinces de Lunda Norte, de Lunda Sul et de Moxico.