Angola: L'ENAD prévoit de former dix mille fonctionnaires

Luanda — L'École nationale d'administration (ENAD) prévoit de former 10 000 fonctionnaires, agents et serviteurs publics d'ici décembre prochain, a annoncé jeudi à Luanda le secrétaire d'Etat à l'administration publique, António Afonso.

Le responsable, qui s'exprimait à la cérémonie d'ouverture de l'année de formation 2018 de l'ENAD, a souligné que les fonctionnaires, agents et serviteurs publics en formation amélioreront le service public.

António Afonso a précisé que l'ENAD entend contribuer à accroître l'efficacité et les qualités des services publics et privés en 2018, afin de consolider la croissance économique et le développement durable de l'Angola.

L'autre objectif de l'ENAD est de contribuer à un mode de penser et d'agir crédible et responsable dans les relations interpersonnelles institutionnelles cognitives, promouvant l'éthique professionnelle, l'innovation, la rigueur et l'objectivité, la transparence et la responsabilité pertinente pour la qualité d'une bonne vie et d'un bien-être pour les générations actuelles et futures.

Lors de la cérémonie d'ouverture, une conférence a été organisée sur «La formation comme pilier de l'affermissement du secteur public» et «La perspective du marché et des initiatives entrepreneuriales».

L'événement a réuni des responsables des ressources humaines, des départements ministériels, des partenaires publics, privés et sociaux.