Comores: Les Comores touchées par la crise qui dure à Mayotte

Les émissaires venant de l'Hexagone ne connaissent pas la souche d'un problème d'une population qui souffre et qui réagit d'une manière locale », réagit Me Aticki Youssouf, membre du bureau du comité Mahore.

Depuis qu'il y a eu la venue de ces Africains de l'Est, c'est là que l'on a commencé à voir apparaître des gens qui violentent des gens gratuitement. Nous saluons le travail de la ministre de l'Outre-Mer. Nous allons renforcer aussi et chez nous ici la sécurité intérieure. »

« Il n'y a pas longtemps, on a démantelé un réseau de gens qui venaient de l'Afrique de l'Est qui traversaient depuis Anjouan pour aller à Mayotte. Mais les gens disent que ce sont les Comoriens des autres îles qui sont à l'origine de ces violences. Jamais !

A Moroni, on ressent les déflagrations de la crise qui dure à Mayotte depuis près d'un mois. Cette île de l'archipel des Comores, sous administration française, proteste contre une insécurité croissante et des conditions de vue déplorables qu'elle impute à l'immigration clandestine venue des Comores.

