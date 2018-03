Sénégal: Selon la Banque mondiale l'accès au marché de l'emploi reste fermé

Lors de l'Atelier de partage des résultats des études de la Banque Mondiale sur «le travail des jeunes hommes et femmes pauvres et vulnérables», le rapport de la Banque Mondiale a révélé que le Sénégal offre un marché du travail difficile, ou les opportunités sont rares, particulièrement pour les jeunes et les femmes.

En effet, les jeunes souhaitant intégrer le marché du travail augmentent chaque année: 200,000 en 2000, 300,000 en 2015, 400,000 en 2025, 670,000 en 2050.

Et toujours selon le Rapport, même quand ils travaillent, jeunes et femmes le font dans une situation de précarité accentuée. De même, le mariage précoce favorise l'abandon scolaire, compromet la participation au marché du travail et augmente la probabilité d'être pauvre.

Au Sénégal, en 2016, 40% de femmes mariées avant l'âge de 24 ans (contre 5% pour les hommes), et 23% mariées entre 15 et 19 ans, selon l'UNICEF.

En conséquence, les femmes et les jeunes gagnent significativement moins et sont reléguées dans des occupations informelles à basse productivité. Les femmes gagnent 19% moins que les hommes, toutes choses égales par ailleurs.

Selon toujours le Rapport, les femmes ont besoin d'être plus éduquées pour accéder à l'emploi salarié: alors que sur la base de ces caractéristiques elles devraient être payées plus, elles sont payé moins que leur paires hommes. La discrimination joue un rôle déterminant, alors qu'il n'existe aucune loi qui la définisse ou l'interdise.