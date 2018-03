Ile Maurice: La petite pêche durable comme vecteur économique

Continuer à mettre l'accent sur la pêche durable dans la région sud-ouest de l'océan Indien. C'est l'objectif du programme Smart Fish de la Commission de l'océan Indien. Dans le cadre de ce programme financé par l'Union européenne, deux jours de forum ont été organisés à Bambous pour la Smartfish Trade and Development Forum 4.

Avec l'aide d'experts internationaux de la pêche et de la Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO), les représentants des pays de la région et de Maurice ont pu partager leur expérience concernant la pêche à petite échelle et artisanale, les produits dérivés et les produits finis de la pêche.

«Nous avons le même objectif et le même élan pour la pêche durable et intelligente. Le monde change et nous devons être compétitifs, lance le ministre de la Pêche, Prem Koonjoo. Augmenter nos capacités à faire de l'argent et de la valeur ajoutée de la pêche est une bonne chose pour les pêcheurs qui en bénéficieront.»

Une exposition des capacités des pays bordant l'océan Indien et participant au programme sera aussi ouverte au public ce samedi au Domain Izi de Bambous.