Afrique: Tourisme - Expedition Africa projette de lancer ses activités à Rodrigues

Pierrette Prosper-Votquenne, l'officier en charge de l'Office du Tourisme, estime que cet évènement permettra de placer Rodrigues sur la carte internationale. «L'activité va promouvoir davantage notre île et agira comme catalyseur pour attirer encore plus de touristes chez nous. Sur le plan économique, touristique et sportif, cette expédition sera d'un apport considérable pour notre île», soutient-elle.

Cette année l'équipe organisera une activité similaire à l'île de La Réunion. Et en 2019, Expedition Africa compte mettre le cap sur Rodrigues. Vraisemblablement, la tenue de cet évènement à Rodrigues sera un atout économique et touristique important.

Expedition Africa a organisé des activités dans plusieurs pays d'Afrique. Des participants venant de différents pays à travers le monde se réunissent en 80 groupes de quatre membres chacun. Les activités incluent le cyclisme, le kayak ou la régate, le trekking, l'escalade et la course d'orientation.

«Nous espérons apporter des activités d'Expedition Africa à Rodrigues. On prévoit 50 équipes de quatre personnes de par le monde et qui participeront à nos activités. Cette activité sera la vitrine du marché local sur le plan mondial», rajoute pour sa part Sephan Muller, qui se dit optimiste pour la tenue des activités à Rodrigues.

