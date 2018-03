Congo-Kinshasa: Elections 2018 - L'UNC, le MLC et l'UDPS font bloc !

En RDC, un policier a été tué à Bunia par des déplacés et un ministre a… Plus »

Rejetant à l'unisson la très controversée machine à voter, Tshisekedi, Bazaïba et Kamerhe demandent à ce que la CENI travaille, de manière effective, avec le Panel d'experts internationaux afin de garantir la transparence des élections. Ils exigent, par ailleurs, que l'audit du fichier électoral intervienne avant l'examen de la loi sur la répartition des sièges. Outre leur insistance sur l'application intégrale de l'Accord de la Saint Sylvestre, ces partis phares de l'opposition en RDC qui, dorénavant, sont plus que déterminés à cheminer ensemble, demeurent ouverts aux contacts et échanges pouvant concourir à l'émergence d'un large front républicain et démocratique sur l'échiquier national en vue de remporter les joutes électorales à venir. C'est dans cet esprit que les tractations entamées avec le Palu devront se poursuivre.

