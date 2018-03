Rwanda: «Rwanda, la fin du silence» - Ex-officier, G.Ancel conteste l'intervention française

Noble Marara, qui n'est plus en fonction depuis 2001 et exilé en Grande-Bretagne depuis 2002, a été… Plus »

Tout est prêt, mais au dernier moment, un officier stoppe l'opération. Et annonce qu'ils ont passé un accord avec le FPR et que l'armée française va « protéger » une zone que les Tutsis « n'occupent pas encore ». « Ce sera une zone humanitaire ». Guillaume Ancel écrit que c'est la première fois que les soldats entendent ce mot « humanitaire ».

Quatre jours plus tard, les unités françaises sont déployés dans la région. A Goma et Bukavu, dans l'est de l'ex-Zaïre. Le 1er juillet 1994, l'ordre de marcher sur l'ennemi est donné.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.