Ile Maurice: Il a tué sa grand-mère de 87 ans - Asvind Aukhajah passera plus d'une décennie à l'ombre

Asvind Aukhajah est ensuite retourné dans la cour, pour s'occuper du poulet qu'il préparait pour le dîner. Ce n'est qu'en soirée que son frère et lui ont constaté le décès de Batassiah Gopaul. L'octogénaire est décédée des suites d'une hémorragie. «Elle ne bougeait plus et mon frère a appelé la police. On m'a arrêté.»

Asvind Aukhajah s'est alors rendu dans sa chambre à coucher. L'octogénaire était allongée. «Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'irrite énormément lorsqu'elle parle. Elle parle en créole et bhojpuri.» Alors, poursuit le jeune homme, «mo'nn tap li enn, dé, trwa kalot dan so figir. Mo ti pé sofé. Li kontan mo déziem frer plis ki mwa...» Il a affirmé que sa nani n'a pas saigné lorsqu'il l'a giflée.

Batassiah Gopaul, 87 ans, est morte sous les coups de son petit-fils, Asvind Aukhajah. Et hier, jeudi 15 mars, en cour intermédiaire, il a écopé de 12 ans de prison. Sentence prononcé par la magistrate Navina Parsooramen. L'homme de 37 ans faisait l'objet d'une accusation de coups et blessures ayant entraîné la mort.

Copyright © 2018 L'Express.

