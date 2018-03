Reste un problème à résoudre : le temps que cela prendrait. En effet, au sein du gouvernement, on avoue ne pas encore avoir une idée quant à la composition du tribunal. Celui-ci doit être constitué d'un Chairman et de trois juges, dont un du Commonwealth.

Même au sein du gouvernement, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette option. «Le président serait à la merci du gouvernement, ce qui poserait problème», soutient-on. Ainsi, dans les rangs du gouvernement, on fait comprendre qu'une motion de destitution, suivie de la mise sur pied d'un tribunal pour débattre de toute cette affaire est privilégiée.

N'empêche, la seule option possible, à ce jour, reste la motion de destitution, comme le prévoit la Constitution. Si un éventuel amendement à la Constitution pour destituer la présidente avait d'abord été considérée, elle n'est plus d'actualité. L'opposition ne seconderait pas une telle motion.

«Mo pé déza pran bann désision ki bizin.» C'est ce que déclarait hier, jeudi 15 mars, le Premier ministre face à la presse. Quelles sont ces «décisions» visant à faire partir la présidente de la République dans le sillage de l'affaire Platinum Card ? On devrait en savoir plus ce vendredi 16 mars, à l'issue du Conseil des ministres.

