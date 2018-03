Congo-Brazzaville: Athlétisme - Entraîneurs et officiels techniques en formation

« La Fédération congolaise d'athlétisme procède ce jour à l'ouverture des sessions de renforcement des capacités des entraîneurs et des officiels techniques, le tout couronné d'un camp d'entraînement ou le suivi-évaluation de nos athlètes avec l'organisation, le dimanche 1er avril, d'une grande compétition au stade annexe, en vue d'accroître le nombre d'athlètes dans l'atteinte des minima de qualification aux différentes compétitions nationales, africaines et mondiales. », a commenté Jean Baptiste Ossé.

Après les entraîneurs, la FCA entamera, dans la foulée, la formation des officiels techniques et juges arbitres. Celle-ci sera fondée sur des sauts horizontaux, verticaux, la marche, des courses et des lancers. Elle sera animée par Pambou Moussitou, conférencier IAAF.

