Congo-Kinshasa: Formation - Un atelier sur la revue interne du Projet de développement du système de santé

L'activité entre dans le cadre de la réforme du financement du secteur de la santé amorcé par le gouvernement et s'inscrit dans la dynamique d'institutionnalisation de l'achat stratégique. Elle vise le partage d'expériences et la capitalisation des leçons apprises.

Un atelier réunit, du 13 au 17 mars, au Mbuela Lodge, à quelques encablures de Kisantu, dans le Kongo central, des experts du ministère de la Santé et des Agences de contractualisation et de vérification (ACV) dont les établissements d'utilité publique et les agences d'achat de performances, en vue de la revue interne du Projet de développement du système de santé (PDSS) et le partage d'expériences.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réforme du financement du secteur de la santé amorcé par le gouvernement par l'entremise du ministère de la Santé publique. Cette réforme, note-t-on, prône le changement du paradigme de financement et la promotion du financement basé sur la performance (FBP) comme régime de financement complémentaire à d'autres mécanismes pour accélérer l'atteinte des résultats du secteur de la santé dans la vision de la Couverture sanitaire universelle.

Soulignant les motivations de cet atelier, le coordonnateur du PDSS, le Dr Alain Lyeti, a rappelé que le ministère de la Santé publique a une stratégie de financement et dans ce cadre, il est question de passer à l'échelle de l'achat stratégique. « Ce passage à l'échelle voudrait que les acteurs puissent échanger sur les expériences, la bonne pratique, pour voir comment renforcer l'achat stratégique qui, au fait, est un nouveau métier dans le secteur de la santé .», a-t-il dit. Pour l'expert FBP à la Banque mondiale (BM), le Dr Michel Muvudi, il s'agit d'une réunion de discussion et de partage d'expériences sur l'achat stratégique qui s'inscrit sur un double angle lié à la redevabilité autour du travail déjà fait mais aussi sur le partage d'expériences dans une perspective d'amélioration. Dans l'environnement actuel, marqué par la rareté de ressources et une transition démographique à forte dépendance, a expliqué l'expert, il est capital de commencer à réfléchir sur les mécanismes de financement qui vont aider à être plus efficace, plus efficients et plus équitables.

Couvrir toute l'étendue de la RDC

Il a été noté qu'avec le financement de la BM, l'Usaid, le Fonds mondial, Gavi, l'Unicef et le Fnuap ainsi que d'autres partenaires comme l'Union européenne, plusieurs projets utilisant le FBP sont mis en œuvre en alignement au programme du gouvernement sous la coordination du ministère de la Santé publique en vue d'impulser l'amélioration de l'utilisation et la qualité des services de santé offerts à la population. À ce jour, le FBP était mis en œuvre dans 169 zones de santé desservant ainsi trente millions de personnes. Mais, au-delà des provinces couvertes par ce programme, le gouvernement voudrait mettre ce dernier à l'échelle au niveau national comme la prochaine étape dans cette vision. Dans ce cadre, deux projets d'extension de l'achat stratégique seront mis en œuvre au Kongo Central, avec le financement de Fonds mondial, et dans les deux Kasaï, grâce à un financement d'urgence. Alors que les ACV déjà existants (APP Kongo central et les EUP-FASS de deux Kasaï) seront contractualisés.

Pour la mise en œuvre de ce programme, le ministère de la Santé publique a signé des protocoles d'accord avec les ACV pour assurer les fonctions de contractualisation des prestations, l'achat stratégique des prestations et l'accompagnement des structures prestataires dans l'utilisation des outils FBP. Étant donné que les ACV ont des niveaux de performances différents partant de leur ancienneté et de leur expérience dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche FBP, il était devenu urgent, dans cette dynamique d'institutionnalisation de l'achat stratégique, de s'arrêter un instant pour le partage d'expériences et la capitalisation des leçons apprises. C'est donc dans cette optique que s'organisent ces travaux de cinq jours, sous la supervision du directeur des études et planification du ministère de la Santé publique et coordonnateur du PDSS.