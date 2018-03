La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Maïmouna Mohamed Taghi a passé en… Plus »

Le maire Mansour Faye a plaidé pour la cause des pêcheurs de Saint-Louis en souhaitant que cet accord de pêche qui doit être signé avant le 31 mars prochain puisse tenir compte des intérêts et des préoccupations des professionnels de la pêche de la Langue de Barbarie.

Après avoir tenu une réunion à Dakar, relative aux négociations entre les autorités sénégalaises et mauritaniennes pour la signature d'un nouvel accord de pêche, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Oumar Guèye, a présidé, hier, un Comité régional de développement spécial dans les locaux de la préfecture, en vue d'expliquer aux pêcheurs de la Langue de Barbarie le contenu de cet accord qui doit être signé impérativement avant le 31 mars prochain.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.