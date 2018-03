Madagascar: « Star Tour » - Trois jours de fête à Antsirabe !

Antsirabe et la Star en fête ! Pour la treizième année consécutive, le groupe Star marque sa présence à Antsirabe pour le week-end de Pâques. Tous ceux qui s'évaderont dans la Ville d'Eaux du 31 mars au 2 avril auront droit à encore plus d'animations, de jeux et de convivialité.

« Star tour » s'invite à Antsirabe ! Après le succès de la première édition de l'évènement en août 2017 à Majunga, le concept a été également adapté à la ville d'Antsirabe pour un week-end pascal festif en famille et entre amis. « L'avenue de la gare sera entièrement dédiée aux animations prévues pour chaque membre de la famille. Les traditionnelles aires de consommations seront présentes. Viendront s'y ajouter des espaces de jeux et d'animations », précise Karine Razafindrakoto, Coordonnatrice Communication Star. Cette année encore, la musique, l'humour, la danse seront au rendez-vous, avec divers lots à gagner. « Comme à l'accoutumée, les festivités débuteront par le grand carnaval le samedi 31 mars à 11h, et prendra départ devant l'Usine d'Antsirabe, longera plusieurs rues de la ville, pour se terminer devant la Gare.

A l'occasion de la célébration cette année des 60 ans de THB et des 65 ans de la STAR, pas moins de 300 personnes participeront à ce carnaval dont des collaborateurs STAR et des communautés locales ». Pour cette première édition, des artistes de renoms se succèderont sur scène durant les trois jours : Arione Joy et Stéphanie pour la soirée du samedi, Rak Roots et Ambondrona le Dimanche soir et Njakatiana pour le grand après-midi musical du Lundi de Pâques.

En famille. « Star Tour Antsirabe »,ce sont surtout des moments à partager en famille ,entre amis, et pour tous les âges. Aussi avant chaque concert, le duo d'humoristes FouHehy ainsi que Barhone mettront le public dans le bain. DJ Nicky et DJ Sniper, assureront l'ambiance discothèque chaque soir. Outre, la grande scène devant la Gare, un « Espace Pression » sous la marque THB avec des animations discothèques et karaoké, ainsi qu'un concours de chant Cover le samedi, et une «2e Scène » devant le Flower Palace, dédiées aux animations Caprice seront aménagés afin d'accueillir les concours de danse All style le samedi et A capella le dimanche.

« Depuis plus de 10 ans, le rendez-vous annuel que donne la Star avec les habitués de la ville d'Antsirabe, est un évènement culturel incontournable. Les villes voisines ainsi que les riverains y trouvent également un intérêt économique car durant trois jours, l'affluence populaire dans la ville génère des revenus supplémentaires. La sécurité sera fortement prise en compte durant les trois jours sur l'intégralité du site avec la mise en place d'un dispositif spécifique comprenant des éléments des forces de l'ordre et des agents de sécurité civile. La Croix Rouge Malagasy sera également sur les lieux comme toujours ». Cette année, « Salto » et «Yes » se joignent à l'évènement et une fois de plus, l'équipe organisatrice promet encore plus d'animations et de convivialité.