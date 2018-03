Madagascar: Coupe de la CAF - Les Mauriciens sont là !

Ce qui va quelque peu obliger Dax et ses camarades à se surpasser pour marquer d'autres buts, et offrant ainsi une joie légitime à des Majungais, dont la dernière participation à une coupe africaine remonte bien loin.

Et après avoir su garder sa cage inviolée à Maurice, il n'y a pas de raison à ce qu'il en fasse de même ce dimanche dans un stade Alexandre Rabemananjara des grands jours. C'est en effet une certitude que les Majungais viendront en masse soutenir leur équipe et c'est tant mieux pour le spectacle.

Les Mauriciens de l'Association Sportive de Port Louis 2000 sont arrivés hier après-midi pour leur match de dimanche contre le Fosa Juniors et dans le cadre du second tour de la Coupe de la Confédération africaine.

