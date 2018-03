Madagascar: Tempête tropicale modérée Eliakim - Atterrissage au Cap Masoala ce jour

La naissance - tant attendue - d'Eliakim est arrivée hier. Au stade de Tempête tropicale modérée, Eliakim a été située - à 18h locale - à 280 km à l'est-sud-est d'Antalaha. Accompagnée d'un vent moyen de 80km/h, la dépression tropicale modérée apporte avec elle de rafales de vents de 110km/h. Des données obtenues grâce à un bulletin cyclonique spécial émanant du service de la météorologie de Madagascar. Le même bulletin de faire savoir qu'Eliakim pourrait atterrir au Cap Masoala ce jour entre 10h et 13h avec de forte chance d'atteindre le stade de cyclone tropical (avec des rafales supérieures à 170km/h). Le niveau d'alerte rouge est déclaré pour Sava, Bealanana, Befandriana Nord, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra. L'avis d'alerte jaune est également déclaré pour Diana, Analalava, Antsohihy, Mampikony, Boriziny, Tsaratanana, Mangoro et Vatovavy Fitovinany. Avis d'alerte toujours, Boeny, Analamanga, Maevatanàna et Kandreho sont en alerte verte.

