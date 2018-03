Madagascar: Tsarahonenana - Deux enfants brulés vifs dans un incendie de leur maison

Piégés par la fumée. Les sapeurs-pompiers affirment qu'ils n'étaient pas tenus au courant de l'existence de ces deux enfants morts dans cet accident que lorsque le feu a été éteint. Passant à la vérification du lieu, les soldats du feu ont aperçu les corps des victimes dans l'une des pièces du premier étage. Celui de la plus âgée a été trouvé devant la porte qui était fermée. Ce qui signifierait qu'elle a tenté de s'enfuir mais en vain. Le corps de la cadette a été vu sur son lit dont la tête était couverte de draps. Asphyxiée par la fumée, elle aurait essayé de s'enfermer dans sa couverture pour pouvoir respirer. Le constat de leur cadavre a révélé des brulures superficielles dans leur peau. Cela aurait provoqué des braises qui sont tombés du grenier en feu. Ce qui a beaucoup étonné dans cet accident est d'entendre que la mère de famille et la servante de la maison ont dormi dans la pièce jouxtant celle des victimes. Pourtant, ces deux personnes n'ont pas eu le réflexe de sauver ces enfants alors qu'elles ont pu s'échapper de la maison quand le feu s'est déclaré. Peut-être, cet oubli s'expliquerait par la panique vu la rapidité de l'embrasement de l'incendie. D'autant plus que cette mère de famille est, selon les informations, enceinte de quatre mois.

Le quartier de Tsarahonenana, dans le Ve Arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo était le théâtre d'une véritable tragédie la nuit du mercredi 14 mars. Mis à part les dégâts matériels, l'incendie d'une maison d'habitation a fait deux morts. Les victimes sont de la même famille et âgées respectivement des quatre et des 11 ans.

