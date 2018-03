Madagascar: Football-Analamanga - Le duel des mal-classés

La 7e journée du championnat d'Analamanga de la 1re division sera marquée par ce duel des mal-classés entre le COSFA et Tana Formation.

Jusqu'ici en effet, ces deux équipes n'ont pas offert grand-chose à leurs supporters. Et si la descente aux enfers de Tana Formation s'explique par le départ massif de ses cadres aux deux Fosa Juniors et même à Saint-Denis pour le capitaine Dina, les déboires des militaires restent une énigme puisque tous leurs éléments ayant participé à la Poule des As sont là.

La rencontre prévue à 12h ne manque pas pourtant d'intérêt car décisif pour le maintien.

Pour rester à Mahamasina mais à 14h, Elgeco Plus doit aussi s'activer pour espérer battre l'USCAFoot dans son jardin.

Au centre technique de Carion, la journée dominicale commence à 10h avec un choc Mama- Fosa Juniors suivi d'un CNaPS Sport-COSPN à 12h puis finalement par cette franche explication entre Mi20 et une AS Adema qui a pour l'instant le vent en poupe, et qui n'aura pas à forcer son talent pour rester dans le fauteuil de leader de cette Ligue 1.