Madagascar: Omnisports - Les techniciens chinois débarquent

La formation dispensée par ces techniciens chinois intervient à la veille de la participation des athlètes malgaches aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien à Djibouti, les Jeux Africains de la Jeunesse (JAJ) à Alger et les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Buenos-Aires. Le coup d'envoi de ce stage au pays sera donné ce lundi au Palais des Sports Mahamasina.

Cette délégation a été accueillie par Rosa Rakotozafy, directeur du sport fédéral représentant le ministre. « Nous sommes ici à Madagascar pendant un mois pour travailler avec la partie malgache pour l'envoi des athlètes en Chine » a expliqué Jing Lin, chef de la délégation. 99 athlètes et entraineurs répartis dans cinq disciplines dont l'haltérophilie, la natation, l'athlétisme, le badminton et le tennis de table vont partir en Chine pour un stage de préparation. Les quatre disciplines enverront un coach à l'exception de l'athlétisme qui aura deux entraineurs.

Dans le cadre de la coopération entre la Chine et Madagascar dans le domaine sportif, les techniciens chinois arrivent au pays. Ils sont au nombre de 10 dont six des entraineurs.

