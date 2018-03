Madagascar: Aok'izay, un mouvement qui doit s'étendre à d'autres domaines

Ce sont des sociétés de la capitale qui ont organisé le mouvement, mais le succès a été celui de tous les Tananariviens. « Aok'Izay » a permis de cristalliser un ras-le-bol qui n'arrivait pas à s'exprimer. Les concerts de klaxon ont commencé à midi, et ceux qui observaient un certain attentisme ont suivi le mouvement sans hésiter.

Les attaques à mains armées, les assassinats et les kidnappings ont été et continuent d'être le lot quotidien des Malgaches. Les malfaiteurs qui ont commis des exactions ont souvent été relâchés et ont continué de sévir sans être inquiétés. Le sentiment d'impuissance ressenti par les citoyens s'est transformé petit à petit en lassitude puis en résignation. Les autorités, interpellées régulièrement, ont promis de prendre en compte toutes les inquiétudes des citoyens. Les réunions des responsables qui se sont multipliées, ont semblé répondre aux impératifs de la sécurité.

Les annonces faites n'ont pas été véritablement suivies d'effet. Les détrousseurs et les pickpockets ont continué leur triste besogne. Les responsables de la sécurité publique ont mis en place une organisation qu'ils disaient efficaces, mais hélas, les kidnappings ont eu lieu avec la même facilité qu'avant. L'impression d'impuissance ou pire de laisser faire des forces de l'ordre, a entraîné ce sentiment de révolte qui devait tôt ou tard s'exprimer. Les opérateurs économiques ont enclenché le mouvement et ont donc décidé de montrer aux autorités que la situation n'est plus tolérable. Les protestations se sont faites bruyamment et de manière pacifique.

Le président de la République a d'ailleurs compris l'exaspération de tous en annonçant qu'il donnait l'ordre aux forces de sécurité de revoir toute leur stratégie. Mais les citoyens ne sont pas prêts à croire les promesses faites, et attendent des actes concrets. L'avertissement adressé aux pouvoirs publics est comme on dit, sans frais. Maintenant, il est temps de protester contre la corruption et toutes les malversations qui sont les plaies d'un état discrédité.