Sénégal: 16ème Journée L1 - Des attaquants déchaînés

Les journées se suivent et se ressemblent pour Ngb Niary Tally. Dominés lors des deux précédentes journées par le Diaraf et le Stade de Mbour sur le même score (1-3), les Galactiques ont encore sombré face au leader Génération Foot (4-1). Et là ils étaient pourtant bien avertis du danger. Les Galactiques traversent une période difficile.

Des attaquants euphoriques, c'est le constat ce week-end. Réussir plus de 20 buts en une journée, il faut remonter à la 25e journée de la dernière saison pour trouver une journée aussi riche en buts. C'était plus précisément le 18 juin 2017 dernier.

Réussir 24 buts, c'est la sensation de la journée. L'autre fait marquant reste le week-end noir des clubs de Mbour. Enfin, la poursuite de la chute aux enfers de Niary Tally qui ne sait plus à quel saint se vouer. Le Gfc et l'Uso sont largués à mi-parcours.

