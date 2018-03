Sénégal: Emigration irrégulière - Les femmes de Niani Ouly mènent la sensibilisation

Pour Assy Dème, les femmes ne doivent plus être dépendantes et doivent gagner leur vie. Une invite de toutes les femmes du pays et d'Afrique afin de lutter contre la migration clandestine.

Un jeune qui habite à Sinthian dans le Gouloumbou, département de Tambacounda, arrivé en Italie avec toutes les péripéties de la traversée, vit des conditions exécrables et ne peut plus retourner au pays.

Ce constat a poussé les femmes de Niani Ouly du quartier populaire de Médina Coura de Tambacounda, zone par excellence de départs, soutenu par l'Ong AFLK Américain friends of le Korsa, à sensibiliser les femmes sur les dangers de l'émigration avec des projections de films sur le voyage et les conditions d'existence des migrants clandestins dans les pays européens.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.