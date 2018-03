Cote d'Ivoire: Vernissage sur l'astronomie - Afrik-Art-Stral se rapproche des élèves

Mme Carole Toutoukpo, représentant la directrice de la Sci Business (gestionnaire des centre commercial Cap Sud), a félicité les élèves pour cet apprentissage. Tout comme la directrice de l'Association d'aide à l'équipement scolaire et culturel d'Orléans, (Aesco-international), Anne Amoa.

La deuxième exposition d'«Afrik-Art-Stral» en rapport avec l'astronomie tire à sa fin. Pour marquer la clôture de ce deuxième vernissage, les initiateurs ont reçu la visite des élèves du Lycée Renée Descartes et du Lycée Alfred Nobel, ce jeudi 15 mars, à l'espace Cap Sud-Art , à Abidjan Marcory.

«Afrik-Art-Stral» est un concept né du partenariat entre Cap Sud art (une vitrine pour les musées et galeries en plein coeur de Cap Sud) et l'Association d'aide à l'équipement scolaire et culturel d'Orléans, (Aesco). Son objectif valorisé le potentiel africain à travers l'art.

L'exposition du jeudi 15 mars avait un cachet spécial : Des élèves qui avaient reçu des formations sur l'astronomie, à partir d'une trentaine de panneaux, devaient les relayer auprès de leur camarade. Ainsi, Nanssoua Samuele Yasmine, 15 ans au Lycée international Descartes en classe de 1ere A1, nous livre son expérience : « Cette formation m'a beaucoup apporté en tant que littéraire, surtout que je ne m'intéressais pas beaucoup à l'astronomie. J'espère quelle sera encore plus enrichissante pour les autres. J'ai appris aussi qu'un jeu banal peut devenir une expérience pour la vie. Les débats et même l'amusement peuvent s'avérer des choses utiles, c'est en quelques sortes s'amuser intelligemment. Ce qui m'a le plus touché dans cet univers astronomique, c'est la disparition des étoiles, je ne souhaite pas qu'elles partent, car c'est très beau à voir ». Dans cet univers astronomique, la lycéenne affirme qu'elle oublie le stress lorsqu'elle regarde les étoiles. « Je n'aurais jamais imaginer que je pouvais apprendre plus à travers un atelier de peinture. J'apprends pour la première fois qu'il y a des planètes semblables à la terre. Je ne savais pas aussi que les étoiles mouraient après 8 milliards d'année. Et qu'une étoile blanche devient jaune au cours de sa vie et lorsqu'elle doit mourir devient rouge. Quand elle meurt c'est un système solaire qui disparait », avoue Baki Jessy Julien, élève au Lycée international Descartes également en 1ere A1. Selon lui, il retient peu ses leçons qu'il a l'habitude de copier, alors que cet atelier qui était pour lui très divertissant lui a permis d'apprendre beaucoup de choses.

Mme Carole Toutoukpo, représentant la directrice de la Sci Business (gestionnaire des centre commercial Cap Sud), a félicité les élèves pour cet apprentissage. Tout comme la directrice de l'Association d'aide à l'équipement scolaire et culturel d'Orléans, (Aesco-international), Anne Amoa qui a exprimé sa fierté de voir les élèves mémoriser des informations sur l'astronomie. Pour dire que ce domaine qui apparait comme très compliqué est en réalité très simple. « Ils ont appris en quelques minutes beaucoup de choses que d'autres mettront du temps à comprendre. ils savent que nous sommes dans un système solaire de 8 planètes. Ils savent que la lune est le satellite de la terre etc. Avec le système de double vacation, du fait du nombre élevé des effectifs dans les écoles, on se rend compte que les élève après les cours, passent le reste de leur temps dans l'oisiveté. Je pense qu'il faut utiliser ces moments là pour les former de façon ludique, comme ce fut le cas de ce vernissage » conseille la directrice d'Aesco international.

Le directeur des technologies et des systèmes d'information, également Conseiller technique chargé des Tic au ministère de l'Education nationale, Aboubacar Coulibaly a indiqué que ce genre d'initiative peut amener à créer une plus grande motivation chez les élèves. « Au niveau du ministère nous sommes en train de repenser la question des sciences et des technologies, de sorte à voir comment les élèves peuvent mieux les comprendre. Parce qu'on se rend compte que les matières ne les intéressent pas, mais plutôt les initiatives comme cette exposition. « Nous allons créer un cadre de collaboration avec « Afrik Art Stral » qui va leur permettre de nous apporter leur expertise dans le domaine. En outre, elle pourra aussi sillonner facilement les différents établissements », a annoncé le représentant du ministre de l'Education.