Cote d'Ivoire: Programme Elite BRVM Lounge - Lancemet de la première cohorte de la bourse

Il est de notoriété publique que les Pme, qui constituent l'essentiel du tissu économique de l'Union, sont un moteur de création de richesse et d'emplois. C'est pourquoi, l'amélioration et la diversification des sources de financement pour cette catégorie d'entreprises est un facteur important dans la dynamique d'une croissance soutenue et inclusive dans la zone Uemoa. Les dix entreprises de la première cohorte du Programme Elite Brvm Lounge seront dévoilées et présentées pour la première fois le lundi 19 mars 2018 au cours d'une cérémonie au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Développé par le London Stock Exchange Group (Lseg), le Programme Elite est un écosystème dynamique, bâti autour de l'entreprise pour soutenir et favoriser l'innovation, l'entrepreneuriat et la croissance. A travers ce programme, la Brvm entend contribuer au renforcement des capacités des entreprises à fort potentiel de croissance de la sous-région en vue de leur offrir une nouvelle source de financement par le marché financier régional de l'Uemoa à travers notamment, le Troisième Compartiment qui a été lancé le 19 décembre 2017.

Faisant suite à la convention signée entre la Brvm, la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca le 9 novembre 2017 à Abidjan, le Programme Elite Brvm Lounge entre dans sa phase active avec le lancement de sa première cohorte de dix Petites et Moyennes Entreprises (PME) à fort potentiel de croissance de l'Uemoa.

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) procédera au lancement de son Programme Elite Brvm Lounge et à la présentation de sa première cohorte d'entreprises, le lundi 19 mars 2018 à Abidjan-Cocody, sous la Présidence du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des Pme.

