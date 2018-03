Cote d'Ivoire: Alépé - Les acteurs du système éducatif invités à s'engager pour une école de qualité

Quant aux enseignants, a-t-il poursuivi, ils devront respecter le quantum horaire, le programme, la progression et être assidus et ponctuels.

Le chef du cabinet de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kouyaté Abdoulaye, a invité les différents acteurs locaux du système éducatif que sont les enseignants, élèves et parents à s'engager pour une école de qualité. C'était le 14 mars, dans la salle de délibérations de la mairie, à l'occasion d'une conférence publique sur le thème de l'année scolaire « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité », initiée par la coordination des enseignants républicains du département d'Alépé. Kouyaté Abdoulaye qui a condamné la démission de certains parents dans l'encadrement de leurs enfants, leur a conseillé de maitriser surtout leur emploi du temps et de jeter de temps en temps des coups d'œil sur leurs différents cahiers. Aux élèves, le député de la circonscription de Lakota a demandé de prendre conscience en bannissant certains comportements qui font obstacle au bon fonctionnement de l'école.

Quant aux enseignants, a-t-il poursuivi, ils devront respecter le quantum horaire, le programme, la progression et être assidus et ponctuels. Toujours dans la recherche d'une école de qualité, le chef de cabinet de la ministre Kandia Camara a, par ailleurs, saisi l'occasion pour également inviter les directeurs régionaux, départementaux, les chefs d'établissement et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire à développer la culture du partage des expériences et des bonnes pratiques, à élaborer des matrices d'actions, à renforcer les capacités des enseignants, à initier des journées d'excellence et à rester de bons managers.

Dans le cadre de la politique de l'école obligatoire, a-t-il indiqué, 3000 autres classes du primaire et entre 150 et 200 du secondaire seront construites dans les jours à venir. Durant cette conférence, il a aussi insisté sur le respect des institutions de la république, des symboles de l'Etat et de la chose publique. Avant lui, Koné Moussa, le coordonnateur des enseignants républicains d'Alépé, lui a exprimé sa reconnaissance pour ses actions sociales en faveur des membres de la coordination qui ont traversé des situations difficiles.