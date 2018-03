Cote d'Ivoire: Alépé - Un octogénaire abattu par des inconnus à Ingrakon

Il n'a même pas le temps de leur poser des questions, qu'ils ouvrent le feu sur lui. Atteint par six balles toujours selon nos informateurs, Akou Odjé l'une des personnes les plus âgées de ce village, rend l'âme sur le champ. Son fils qui dormait juste à côté, ayant entendu les coups de feu, se réveille en sursaut pour en savoir davantage. Les malfrats très déterminés d'ailleurs, le blessent à son tour à sa cuisse gauche avant de disparaitre dans la nature. La brigade de gendarmerie informée le lendemain matin, s'est rendue sur les lieux pour les constatations d'usage et a ouvert une enquête pour mettre le grappin sur ces hors-la-loi.

Il n'a même pas le temps de leur poser des questions, qu'ils ouvrent le feu sur lui. Atteint par six balles toujours selon nos informateurs, Akou Odjé l'une des personnes les plus âgées de ce village, rend l'âme sur le champ. Son fils qui dormait juste à côté, ayant entendu les coups de feu, se réveille en sursaut pour en savoir davantage.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.