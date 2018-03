Cote d'Ivoire: Bourse - La BRVM séduit les investisseurs sud-africains

Les intervenants ont relevé les bonnes performances de l'UEMOA au cours des dernières années (6,5% en moyenne), ses atouts monétaires ainsi que ses bonnes perspectives de croissance.

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a réalisé la première étape de son Road Show « BRVM Investment Days 2018 » à Johannesburg, le 14 mars au Standon Convention Centre.

Cette étape, souligne l'institution dans un communiqué, a vu la participation d'une centaine de personnes dont des banques (Standard Bank, Rand Bank...), des courtiers (African Alliance, Investec...), des rediffuseurs d'information financière (Bloomberg, Reuters...), des investisseurs institutionnels et de Standard and Poor's. Des associations professionnelles (APSGI, ASGOP) ainsi que plusieurs courtiers du marché financier régional de l'UEMOA ont également participé à la rencontre.

Les intervenants ont relevé les bonnes performances de l'UEMOA au cours des dernières années (6,5% en moyenne), ses atouts monétaires ainsi que ses bonnes perspectives de croissance.

« Les investisseurs et courtiers sud-africains ont confirmé leur intérêt pour les investissements directs et en portefeuille dans les pays de l'UEMOA.

Ils ont souhaité que les sociétés cotées diffusent plus d'informations et dans les délais pour leur permettre de prendre leurs décisions. Ils ont également insisté sur la nécessité d'accroître la liquidité de la BRVM ainsi que le nombre de sociétés cotées. Ils ont enfin félicité la BRVM pour cette initiative et l'ont exhorté à poursuivre sur cette lancée », révèle l'institution basée à Abidjan.

Les prochaines étapes du Road Show sont Londres, le 02 mai et New York, le 20 septembre 2018. Elles sont pour objectif de présenter aux investisseurs potentiels de ces marchés mondiaux phares, les multiples opportunités qu'offrent les marchés des huit pays composant l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), afin de susciter des manifestations d'intérêt.