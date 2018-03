Cote d'Ivoire: Aboisso - Les pompiers civils expriment leur mécontentement

La preuve, le service de la protection civile d'Aboisso n'a plus de carburant depuis plusieurs semaines. Cela n'est pas acceptable et peut compromettre leur mission qui est de sauver des vies et sécuriser les biens publics et privés.

Les pompiers civils de Côte d'Ivoire ne sont pas contents de leurs conditions de travail. M. Noufé Sié Fulgence, le secrétaire général adjoint 1 de leur syndicat a exprimé, leur mécontentement, ce 13 mars, et au cours d'un point de presse à Aboisso. Pour lui, leur corporation semble être oubliée. Il ne comprend pas pourquoi, les agents de l'office nationale de la protection civile ne possèdent pas le minimum pour leur travail. Ils n'ont pas de camion citerne incendie(cci), le carburant manque très souvent. La preuve, le service de la protection civile d'Aboisso n'a plus de carburant depuis plusieurs semaines. Cela n'est pas acceptable et peut compromettre leur mission qui est de sauver des vies et sécuriser les biens publics et privés. Aussi a-t-il déploré la situation de leurs camarades d'Agboville qui ont été molestés, durant l'incendie du marché, par des populations. Selon lui, ces personnes ont trouvé leur réaction lente. Or, c'est parce qu'ils manquent de matériels pour faire face à de tels incendies, précise-t-il.

Pour réussir leur tâche, avec succès, ils interpellent toutes leurs autorités pour le règlement de cette situation. Dans ce même sens, Ils souhaitent plus de communication avec la hiérarchie, l'octroi d'un budget de fonctionnement à chaque démembrement de l'office nationale de la protection civile. Tout comme, ils ont suggéré leur participation à la commission de pyramidage des grades, le respect scrupuleux de l'arrêté n° 424/MEMEF/MD du 20 novembre 2003 attribuant des primes de risques au personnel de l'office nationale de la protection civile(onpc).

Il a terminé en remerciant le président de la république, M. Alassane Ouattara, pour tous les efforts faits à leur endroit. Il lui a, alors, exprimé leur reconnaissance pour l'octroi de la somme de 50 mille comme indemnités de logement.