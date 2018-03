Cote d'Ivoire: Journée superwoman 2018 - Mariam Dao Gabala, Marie-Josée Ta Lou et Bacombe Niamba partagent leurs expériences de vie

Trois femmes, trois battantes, trois modèles de réussite. Jeudi dernier, Mme Mariam Dao Gabala, Directrice générale de MDG Consulting ; MarieJosée Ta Lou, sprinteuse et Bacombe Niamba, enseignante et chorégraphe, étaient les héroïnes de la 6ème édition de Superwoman, qui s'est déroulée dans la salle du cinéma Majestic Ivoire, au Sofitel Hôtel Ivoire, situé à Cocody.

Sous la houlette de la journaliste Haby Niakaté, elles ont, tout à tour, partagé avec le public leurs expériences de vie. Chaque superwoman 2018 a expliqué, avec émotion, comment elle s'est battue pour être là où elle est aujourd'hui. « Soyez vousmêmes et osez.

On n'est pas plus que ce qu'on n'est et on n'est pas moins que ce qu'on est. Il ne faut pas se compliquer la vie», a conseillé Mme Mariam Dao Gabala aux jeunes filles. Ensuite, elle a invité les jeunes filles à avoir un rêve et à se donner les moyens de le réaliser par le travail.

« Le carburant qui me fait avancer, c'est la passion. Il y a 1000 possibilités de servir la nation. Il faut croire en soi », a-t-elle exhorté. Vice-championne sur 100m et 200m à Londres 2017, MarieJosée Ta Lou a prôné la persévérance et la foi en soi.

Pour Bacome Niamba, bel exemple de persévérance pour avoir obtenu son bac à 42 ans en tant que candidat libre après avoir quitté l'école en classe de 5ème, « il faut savoir saisir toutes les opportunités qui se présentent».

Initiatrice de l'évé- nement, Amie Kouamé, directrice d'Ayanawebzine, 1er magazine féminin ivoirien en ligne, a exprimé sa gratitude à ces trois femmes pour leurs témoignages enrichissantes. Dans la matinée, la première partie de cette journée Superwoman avait été marquée par un partage d'expérience entre femmes.