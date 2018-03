Cote d'Ivoire: Soro Kipéya Euloge - "L'Ansut ne distribue pas des ordinateurs, mais facilite leur accessibilité"

interview

Récemment sur les antennes de la première chaîne de la Radio télévision ivoirienne, le directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécommunications (ANSUT), Soro Kipéya Euloge, a fait le bilan des activités de sa structure et est revenu sur les dérivés du projet présidentiel « Un citoyen, un ordinateur ».

C'est quoi l'ANSUT ?

C'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications, organe opérationnel ou organe d'exécution du ministère en charge de l'Economie numérique. Notre rôle est de faire en sorte, pour les Ivoiriens et pour les entreprises présentes sur le territoire ivoirien, que l'utilisation des TIC soit une réalité.

Quel est l'état d'avancement de vos projets ?

Ce qu'il faut retenir, concernant la mission de l'agence, c'est que l'objectif ultime est de faire en sorte que les Ivoiriens et les entreprises vivant en Côte d'Ivoire puissent consommer les produits TIC. Parce qu'on parle ici de la transformation de notre économie, en une économie numérique.

Donc l'objectif, c'est cela. Mais par rapport à cet objectif, il y a des préalables. Et ces préalables, c'est justement de mettre à niveau nos infrastructures et de permettre dans une autre phase, aux uns et aux autres d'avoir accès à ces infrastructures.

Dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures, nous avons réalisé un projet de construction de fibre optique, et à fin décembre 2017 nous étions à environ à 5000 km de fibres réalisées.

D'ici au 31 décembre 2018, nous aurons construit 7 000 km de fibre optique. Ici, il s'agit d'un réseau de collecte qui est différent d'un réseau de desserte. Je le dis à dessein parce que 7000 km de fibres construits en 5 ans, ce sera pour la première fois, en Afrique subsaharienne, qu'une telle infrastructure est bâtie dans un tel laps de temps.

Qu'est-ce qui est fait au niveau de la gouvernance électronique ?

Dans le cadre du projet de gouvernance électronique, nous avons déployé un intranet pour l'administration, nous avons mis à la disposition de certaines catégories d'agents de l'Etat des adresses professionnelles. Nous avons aussi permis que certains fonctionnaires puissent être formés à l'usage de certains outils.

Et enfin nous avons contribué et accompagné à la dématérialisation de certaines procédures de l'administration. Ce vaste chantier qui s'appelle Edémarche administrative est fait en collaboration avec le ministère en charge de la Modernisation de l'administration.

Ces importants chantiers que nous avons conduits sur le projet de la gouvernance électrique, notamment celui des services, constituent le 2ème axe. Le 3ème axe est celui de l'appropriation de ces services par les populations et les entreprises. Accessibilité qui se fait, soit de façon individuelle, soit de façon collective. De façon individuelle, c'est dans le cadre du projet «

Un citoyen, un ordinateur » avec ses différentes déclinaisons. Et de façon collective, cela se fait à travers les cybercentres communautaires que nous sommes en train de construire ; l'objectif étant d'en faire 1000 sur toute l'étendue du territoire. Et cela, depuis 4 ans d'activité effective.

Vous avez parlé d'intranet au niveau du gouvernement. Comment cela fonctionne-t-il ?

L'objectif ici, c'est d'apporter une réelle efficacité dans l'action administrative et gouvernementale. Pour faire simple, c'est utiliser essentiellement ces outils TIC pour interagir entre les différents démembrements de l'administration ou entre les agents de l'administration, et avec les usagers de l'administration qui sont les individus et les sociétés.

Aujourd'hui, tous les ministères existant en Côte d'Ivoire sont interconnectés, ainsi que toutes les institutions de la République. A terme, c'est de faire en sorte que nos préfectures et sous-préfectures puissent faire partie de ce vaste réseau. Ce sera possible une fois que le réseau de backbone de 7 000 km sera mis en exploitation d'ici à la fin de 2018.

Nous avons connu le projet présidentiel « Un citoyen, un ordinateur », pour lequel il y a même une campagne en cours. Quel bilan faites-vous aujourd'hui ? Comment s'offrir un ordinateur ?

Sur ce projet, il y a quelques précisions qui sont nécessaires aujourd'hui. Certains ont pensé que le rôle principal de l'agence était de distribuer des ordinateurs, de faire des dons d'ordinateurs. Mais il n'en est rien. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet, c'était de mettre en place un écosystème, un environnement, qui facilite l'accessibilité des Ivoiriens à ces équipements.

Et donc, le ministère en charge de l'Economie numérique, notre tutelle, a proposé au gouvernement, à travers le ministère du Budget, des mesures fiscales qui ont permis aux opérateurs d'importer des équipements à taux réduits. Les droits de douanes sont réduits dans le cadre de ces importations et ces équipements sont exonérés de TVA. Ce qui permet mécaniquement de baisser le prix de ces équipements-là.

A l'Ansut, en plus de ces mesures fiscales, nous avons mis en place une plate-forme de commerce électronique qui permet aujourd'hui à n'importe quel Ivoirien ou à n'importe quelle personne vivant en Côte d'Ivoire de procéder à l'acte d'achat et de pouvoir payer à tempérament sur une période de 6 mois par les moyens de payement que sont le mobile banking offert par nos opérateurs de télé- phonie mobile.

Justement. Lorsque l'Ivoirien souscrit, il a 6 mois. Mais il n'a pas l'ordinateur avant, il a l'ordinateur après les 6 mois.

SKE : S'il en a les moyens et qu'il paye cash son ordinateur ou par le mode de paiement que nous avons initié, en payant la totalité du prix de la machine, elle lui est livrée là où il le souhaite. Nous avons mis tout cela en place.

Actuellement, il y a une campagne en cours pour cela. Je voudrais revenir sur ce qui a été fait depuis 2014 que nous avons lancé ce projet.

Quand je me réfère aux statistiques fournies par la douane, entre 2014 et 2015, on a enregistré une progression de 20% des importations et de la vente des équipements informatiques en Côte d'Ivoire.

De 2016 à 2017, c'est une progression d'à peu près 65%. De 2014 à 2018, si nous gardons le même rythme de progression des ventes, on devrait avoir accru le parc informatique d'à peu près 300 000 unités quand on sait que l'objectif était d'accroitre le parc d'à peu près 500 000 unités.

Est-ce que ces ordinateurs sont de qualité ?

Oui, ces ordinateurs sont de qualité. Je ne peux pas citer tous les équipementiers, mais je confirme que ces ordinateurs sont de qualité. Dans le cadre de la déclinaison qui concerne les étudiants, dont la deuxième phase sera lancée très bientôt, nous avons discuté avec un grand équipementier pour avoir des prix qui soient suffisamment attractifs.

Dans le cadre de ces déclinaison, il y a des subventions quoi sont mises en place, en sus, des mesures fiscales permettant, par exemple pour les étudiants que l'achat représente pour eux un effort simplement de 50 000 FCFA pour une machine dont la valeur marchande est autour de 150 000 FCFA.

Pour les journalistes, c'est une subvention d'à peu près 70 000 FCFA pour les machines dont la valeur se situe autour de 250 000 FCFA.

Il y aura d'autres déclinaisons de ce projet qui vont concerner les femmes, nos parlementaires et d'autres couches de la population. RTI : Vous avez initié avec l'Union nationale des bloggeurs de Côte d'Ivoire, une caravane numérique qui a duré 20 jours. La caravane était dénommée Ansut Blog Camp.

Quelles étaient vos attentes ?

Permettez que je revienne sur le bien fondé de cette caravane. L'objectif principal de l'agence est de faire en sorte qu'au final les Ivoiriens consomment les produits TIC. Pour consommer les produits TIC, il faut que les Ivoiriens soient informés de l'existence de ces services.

C'était l'une des raisons principales de cette caravane. Faire le tour des cinq localités qui avaient été choisies dans le cadre de Ansut Blog Camp et dire aux Ivoiriens, qu'ils existent aujourd'hui, des services, des applications qui peuvent leur faciliter la vie, améliorer leur qualité de vie et les rendre beaucoup plus productifs et efficaces dans leurs activités de tous les jours. La caravane avait un double objectif.

Le premier, c'était de faire en sorte que toutes les personnes formées puissent être autonomes dans l'utilisation des services TIC. Et deuxième objectif, c'était de présenter aux populations et aux jeunes en particulier, toutes les opportunités en termes d'emploi, de création de richesse et de valeurs que ces services TIC peuvent offrir.

Vos perspectives dans 2 ans, 5 ans ?

L'Ansut va déployer beaucoup plus de e-services, beaucoup plus de projets portant sur la vulgarisation et beaucoup moins de projets d'infrastructures.

Permettez que je m'appesantisse un peu sur ce volet. Les projets d'infrastructures, c'est plus de 200 milliards de FCFA de coût pour le déploiement des 7 000 km de fibre optique.

Cela n'a aucun impact pour les populations. 200 milliards de FCFA dépensés pour construire un réseau de fibre optique, ça n'apporte rien à l'Ivoirien lambda.

Mais par contre, dépenser 10 millions ou 100 millions pour mettre en ligne un service TIC, cela a un impact direct sur les populations.

Aujourd'hui, nous allons passer dans ce nouveau cycle où nous allons industrialiser les services TIC, en faire le maximum possible, avec plus de visibilité pour nos actions.