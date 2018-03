Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Maroc croit en sa bonne étoile

Après quatre tentatives infructueuses (1994, 1998, 2006 et 2010), le Maroc se lance encore dans la quête à l'organisation de la Coupe du Monde FIFA 2026. Présentée le mardi 23 janvier dernier en marge du CHAN 2018 au Maroc, la candidature du Royaume chérifien semble sur de bons rails.

Le dossier marocain sera présenté, ce vendredi 16 mars à Bogota devant le conseil de la FIFA. Le président du comité national, Moulay Hafid Elalamy et ses hommes au nombre desquels le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, continuent à sillonner la planète pour une opération séduction.

Mais le Royaume doit continuer sa diplomatie jusqu'au 13 juin 2018, date de l'attribution du Mondial 2026 en marge du 68e Congrès de la FIFA.

Un combat qui opposera le candidat «africain» au trio USA-MexiqueCanada. Des atouts naturels non négligeables Le Maroc est un Etat grand de 446550 km² pour une population totale estimée à 35 millions d'habitants depuis le dernier recensement de 2016.

L'étendue du pays repré- sente un avantage dans sa quête du premier Mondial à 48. Les distances à parcourir pour aller d'un point à un autre sont des plus réduites. Cela induit une parfaite maitrise des coûts. Alors que la candidature Etats-UnisCanada-Mexique propose une superficie globale de 21,783 millions km². Avec des déplacements fatigants pour les équipes, compliqués pour les supporters.

A titre d'exemple, «voyager d'Ottawa à Mexico City, il faut environ 44.05 heures en conduite, sans arrêt, à une vitesse constante de 80 kilomètres par heure. En avion, il faut environ 5.87 heures». De Washington à Mexico City, l'automobiliste mettrait 37.89 heures. En avion, ce sont 5.05 heures pour le même trajet. Tandis que le Royaume chérifien propose des voyages à moins de 2 heures.

Le Maroc, c'est aussi sa situation géographique caractérisée par sa proximité avec l'Europe par le détroit de Gibraltar, long seulement de 14 km. Il y a également le fuseau horaire qui est un gros avantage par rapport à la candidature nord-américaine. Les Etats-Unis d'Amérique sont traversés par six fuseaux que sont Washington (UTC-4), Chicago (UTC-5), Denver (UTC-6), Phoenix (UTC-7), Los Angeles (UTC-7), Anchorage, Honolulu (UTC-10).

Le Mexique avec ses deux fuseaux à Mexico (-6) et, La Paz et Tijuana (-7), partage les mêmes horaires avec Denver et Phoenix. Le Canada, ce sont également six fuseaux qui y sont dénombrés.

Dans ces trois pays qui aspirent à organiser le Mondial 2026, la programmation sera un casse-tête pour la FIFA. Alors que le Maroc avec son Temps Universel Coordonné qui est l'heure de référence internationale offre des facilités. Ce sont donc autant d'atouts qui devraient avoir leur pesant au moment du choix. Une candidature pour l'Afrique.

En sus des atouts naturels, le Royaume peut compter sur l'apport de l'Afrique. 33 ans après avoir claqué la porte de l'Union africaine, le Maroc l'a réintégrée. Un retour qui s'inscrit bien évidemment dans la droite ligne de cette candidature. Lors du lancement de la candidature en janvier dernier, le président de la FRMF, Faouzi Lekjaa, a mis en exergue une «candidature pour tout le continent» africain.

Rappelant que depuis 1930, l'Afrique n'a accueilli l'événement qu'une seule fois (2010 en Afrique du Sud). Et il n'a pas fallu longtemps pour que le combat marocain devienne celui du continent. Soutien inconditionnel à la candidature du Maroc, le président de la CAF Ahmad mène une campagne auprès des 54 présidents de fédérations nationales membres de la CAF.

Lors de la 40e Assemblée générale de l'institution, le 2 février dernier, à Casablanca, le Malgache a affirmé son soutien inébranlable et inconditionnel au Maroc pour l'organisation de cette compétition. Il a également invité les présidents des fédérations africaines à en faire de même.

Si la démocratie qui a pignon à la CAF depuis son arrivée leur laisse la latitude de choisir librement leur candidat, il les a exhortés à s'approprier les valeurs les mieux cultivées en Afrique. «La démocratie installée au sein de notre confédération donne toute la latitude aux présidents de nos associations nationales mais je les exhorte à retrouver le sens de notre tradition d'unité et de notre culture africaine d'entraide et d'amitié», a dit Ahmad.

Un soutien franc et massif du continent est donc attendu surtout que la cause est également portée par deux dignes fils, icônes du continent et ambassadeurs du ballon rond : le Camerounais Samuel Eto'o et l'Ivoirien Didier Drogba.

Plusieurs autres sommités du football, anciennes ou encore en activité, sont engagées pour faire de cette ambition marocaine une réalité. Offensive tout azimut.

Au niveau des inégalités, le Maroc s'est engagé dans le développement du football féminin. Sur le plan des droits de l'homme, «Le Maroc a fait des progrès pour les droits des femmes et de la famille», a dit le pré- sident de la FRMF. Appelant à se garder de peindre un tableau sombre sur la question.

Le symposium sur le football féminin tenu récemment à Marrakech en est la parfaite démonstration. Classé comme l'un des pays les plus sûrs du monde, le Maroc a développé une grosse industrie touristique. Au chapitre des infrastructures, le pays a investi dans la construction des routes, des ports, des stades et des hôtels.

L'inauguration en juin prochain de la ligne de TGV est un point majeur de la candidature marocaine qui croit fortement en ses chances, cette année. «Le Maroc, avec son intelligence et sa compétence, est en mesure d'obtenir 104 voix le 13 juin», a insisté le président de la Fédération Fouzi Lekjaa.

Une foi marocaine qui se justifie largement. Pour la première fois, le pays hôte sera désigné par l'ensemble des 211 fédérations composant la Fédération internationale. Et après la CAF, le comité du Royaume chérifien a présenté son offre à l'UEFA lors du dernier congrès à Bratislava.

Ensuite une délégation conduite par le président du Comité de candidature du Maroc, Moulay Hafid Elalamy, s'est rendue à Amman, capitale de la Jordanie où s'est tenue une réunion du Comité exécutif de l'Association des fédérations de football de l'Asie de l'Ouest (WAFF) pour promouvoir la candidature marocaine et essayer de convaincre.

Une association qui regroupe la Jordanie, le Bahreïn, l'Arabie saoudite, la Syrie, la Palestine, l'Iran, le Koweït, l'Irak, les Emirats Arabes Unis, le Liban, le Qatar, Oman et le Yémen.

La séduction des électeurs se poursuivra sur le continent américain jusqu'au 10 juin, date à laquelle les dossiers des pays candidats seront validés à Moscou avant le vote définitif le 13 juin.