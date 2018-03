« Je vous invite à plus de vigilance, à redoubler d'efforts et à nous donner mutuellement la main pour réussir notre mission. Car c'est ensemble que nous y arriverons. Engageons-nous tous, pour l'éducation de nos enfants, singulièrement de la fille », a-t-elle exhorté.

Aussi a-t-elle traduit la reconnaissance du chef de l'Etat à toutes les organisations et personnes qui œuvrent à l'éducation des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Kandia Camara a également indiqué que la Plan stratégique de l'éducation des jeunes filles pointe du doigt les stratégies inhérentes à la vulnérabilité de la fille et aux pesanteurs socioéconomiques.

Pour elle, les défis majeurs à relever par la Côte d'Ivoire, sont d'assurer d'ici à 2030, une éducation incisive et de qualité, promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, assurer l'égalité d'accès à tous les niveaux de l'éducation et de la formation professionnelle pour tous les enfants y compris les personnes vulnérables.

La Côte d'Ivoire aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Mais cet objectif sera difficilement sans égal à tous les niveaux de l'Education et de la Formation professionnelle pour tous les enfants. En tout cas, l'engagement du Gouvernement ivoirien à assurer un égal accès à l'éducation aux enfants du pays a été démontré par le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara.

