Cote d'Ivoire: Sidiki Diakité - "Jamais nous n'accepterons qu'on s'en prenne aux représentants de l'etat"

Une rencontre de vérité. C'est ainsi que l'on peut qualifier la rencontre que le ministre de l'Administration du territoire et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a eue hier avec l'ensemble des forces de sécurité. Et ce, suite à l'adresse du pré- sident de la République à la Nation le 7 mars 2018.

Face aux évènements sociaux et sécuritaires enregistrés ces dernières semaines dans la capitale abidjanaise et à l'intérieur du pays, le ministre Diakité a appelé à la mobilisation de tous pour faire face aux attentes du président de la République ainsi qu'aux défis et exigences sécuritaires nécessaires à la préservation d'un climat de paix et de sécurité au profit des populations ivoiriennes.

Le message du ministre Sidiki Diakité à l'endroit des acteurs clés de la sécurité au sein de son département ministériel a aussi porté sur l'exhortation au professionnalisme, à la probité, à la loyauté et à plus d'engagement dans l'exécution des missions. En tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a déploré les récents cas d'incivisme et les attaques contre les symboles de l'Etat dans certaines localités.

Il a assuré que l'Etat répondra, tout particulièrement pour protéger sa population et que « jamais nous n'accepterons que l'on s'en prenne aux repré- sentants et aux forces de sécurité de l'Etat.»

Il a rassuré les forces de police sur son engagement et celui du président de la République et de son Gouvernement, à faire en sorte que très prochainement, l'ensemble de ses services soit suffisamment doté en équipement et infrastructures, mais aussi en matériel nécessaire au maintien de l'ordre, afin de ne ménager aucun effort pour garantir la sécurité, celle des familles et de leurs biens.

En raison des défis et objectifs sécuritaires dans le cadre de l'administration du territoire pour cette année et les années à venir, Sidiki Diakité, tout en saluant les efforts incessants et consentis par la Police nationale, va leur rappeler que le soutien de la Nation, est la première des protections des forces de sécurité.

« Assurer la protection des Ivoiriens, leur garantir leur droit à la sécurité́, leur permettre d'être libres, confiants, de circuler, de se rassembler, de grandir, de vivre tout simplement en toute sécurité́ », a-t-il argué. Au terme des échanges, le ministre Diakité a marqué sa satisfaction et celle du chef de l'Etat à l'ensemble des forces de la police pour le travail accompli face aux cas de disparitions, d'enlèvements et d'assassinats d'enfants.

Il faut rappeler que cette rencontre d'échanges qui s'est tenue en présence du directeur général de la Police nationale, des directeurs généraux adjoints et centraux, du préfet de police, des chefs de service, des commandants d'unité et d'intervention, a été un cadre de remobilisation à laquelle ont adhéré les forces de sécurité.