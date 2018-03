Cote d'Ivoire: Réhabilitation de 102 centres de santé - La Banque mondiale décaisse 13 milliards FCFA

L'amélioration des indicateurs de santé et de l'offre de soins en Côte d'Ivoire est l'une des priorités de la Banque mondiale. Cette institution de Bretton Woods a ainsi décidé d'accompagner le pays à relever son plateau technique et à mettre en œuvre la Couverture Maladie Universelle ( Cmu).

Pour ce faire, elle va réhabiliter et équiper 102 établissements de santé dans 25 districts sanitaires. Le lancement officiel de ces travaux de réhabilitation a eu lieu vendredi 9 mars dernier au Centre de santé Urbain (CSU) de Zoé Bruno, un sous quartier de la commune de Koumassi.

Et ce, en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou Coffie. Le coût des travaux, a révélé le directeur des Opérations de la Banque mondiale, Pierre Laporte, est estimé à 13 milliards de FCFA.

La réhabilitation de 80 centres, à partir de ce mois, est chiffrée à 6,4 milliards de FCFA. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du Projet de renforcement du système de la santé et réponse aux urgences épidémiques (PRSSE).

«Le secteur de la santé en Côte d'Ivoire n'a pas échappé aux années de crises et d'incertitudes qui ont mis à mal le système sanitaire et particulièrement les infrastructures qui ont souffert de sous-investissement », a expliqué Pierre Laporte.

Précisant que les résultats d'une étude menée par son institution révèlent que plus de 80 % des établissements sanitaires n'ont bénéficié d'aucune réhabilitation dans les dix dernières années.

Et que 48 % de ces centres de santé ne disposent pas d'eau et d'électricité. Dans de telles conditions, malgré les bonnes actions et réformes menées par le gouvernement, il est difficile d'améliorer les indicateurs de santé.

« Il était de ce fait logique dans notre approche à la mise en œuvre de la stratégie sectorielle santé, d'inscrire en bonne place un financement pour la réhabilitation et l'équipement des centres de santé », a-t-il justifié.

Faisant remarquer que ce projet devrait améliorer la fonctionnalité et la capacité des centres de santé et hôpitaux sélectionnés en vue d'offrir des services de bonne qualité. En tout cas M. Pierre Laporte, en réitérant l'engagement de son institution à accompagner le développement inclusif du pays et à soutenir les efforts nationaux dans le secteur de la santé.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Raymonde Goudou, pour sa part, a exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien au Groupe de la Banque mondiale. L'amélioration des services de santé et l'offre de soins demeurent l'une des priorités du Gouvernement.

Toute chose, a-t-elle argumenté, qui a amené le chef de l'Etat à un engagement exceptionnel de plus 500 milliards de FCFA sur la période 2018- 2020 pour le secteur santé.

Afin de faire face aux énormes défis du système santé ivoirien. La ministre a plaidé auprès de la Banque mondiale pour la réhabilitation complète des quatre hôpitaux généraux retenus dans le cadre du PRSSE au lieu d'une réhabilitation partielle du bloc mère-enfant.

Pour ces travaux de réhabilitation, ce sont des entreprises nationales qui ont été sélectionnées Le ministre de la Santé les a invitées à plus de professionnalisme. Aussi, les a-t-elle mises en garde contre tout abandon de chantiers et engagées à livrer l'ouvrage dans les délais.

Quant au coordonnateur du PRSSE, Konan Clovis, il s'est réjoui du lancement de ces travaux de réhabilitation. Il a relevé que 7 régions sanitaires sont concernées par ce projet : Abidjan 2 (Koumassi, Port-Bouët, Vridi, Abobo Ouest, Cocody, Bingerville et Anyama) ; région du Bélier ; Boukani- Gontougo ; Hambol ; Haut Sassandra ; Marahoué ; N'zi -Iffou. Les travaux démarrent avant la fin de ce mois