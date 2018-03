Aussi, a-t-il encouragé les députés et à les soutenir dans leur démarche. Selon l'honorable Frégbo Basile, le groupe parlementaire RHDP sera constitué avant l'ouverture de la prochaine session parlementaire. « Nous revendiquons plus de la moitié des députés à l'Assemblée nationale », a-t-il confié.

Ces derniers ne comprennent pas pourquoi en lieu et place d'un groupe parlementaire RHDP, nous avons un groupe parlementaire RDR et un groupe parlementaire PDCI. Nous avons donc décidé, en accord avec plusieurs députés, de constituer un groupe parlementaire RHDP », a justifié le président du comité ad hoc.

D'entrée, Frégbo Basile a présenté le comité ad hoc et sa mission qui est d'œuvrer à la constitution d'un groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale. « Mes collègues et moi avons décidé de réparer un tort que nous avons causé à nos mandants qui nous ont élus en tant que candidats RHDP.

Deux soutiens de poids. Le comité ad hoc pour la création d'un groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale a obtenu hier la caution de l'UDPCI et du PIT. Ces deux partis membres du RHDP sont d'accord pour la constitution de ce groupe parlementaire. Conduits par leur président Frégbo Basile, plusieurs membres de ce comité ad hoc ont été reçus par Albert Mabri Toikeusse, président de l'UDPCI, à sa résidence de Cocody et par la direction du PIT en son QG d'Adjamé.

